В Беларуси появится «надгосударственный» флаг

С января 2024 года официальный государственный красно-зеленый флаг уйдет на второй план, уступив место флагу или штандарту президента, следует из указа №336 от 30 октября 2023 года.

Согласно документу, теперь над резиденцией Лукашенко, в местах проведения мероприятий с его участием, а также на его транспортных средствах будет реять именно президентский штандарт.

«Дубликат штандарта (флага) президента Республики Беларусь поднимается над официальной резиденцией … «Дворец Независимости» при нахождении главы государства на территории Республики Беларусь …. поднимается на транспортных средствах президента Республики Беларусь, в местах проведения мероприятий с его участием, а также в иных случаях, определяемых президентом», - говорится в документе.

Только в случае отъезда Лукашенко из страны штандарт над резиденцией будет заменяться на государственный флаг Беларуси.

Службе безопасности и Управлению делами Лукашенко поручено «до 1 января 2024 г. принять меры по реализации настоящего указа».