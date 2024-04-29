Последнее обновление: 29.04.2024 17:12

Сергеенко призвал граждан доносить о «попытках дестабилизации»

Спикер нижней палаты парламента РБ Игорь Сергеенко поручил депутатам объяснить населению необходимость повышения бдительность и информирования властей о любых попытках дестабилизации ситуации в стране в преддверии запланированных на 2025 год выборов президента.

"Люди должны понимать, что они не сторонние наблюдатели. Сегодня спокойствие в стране, борьба с угрозами терроризма и экстремизма зависят от каждого из нас. Поэтому призыв Лукашенко быть бдительными, информировать власти о любых фактах, способных дестабилизировать обстановку в стране, должен восприниматься как фактор обеспечения собственной безопасности, безопасности своих близких", - заявил сегодня Сергеенко на совещании по вопросам организации работы в избирательных округах.

«… западные спецслужбы сегодня смотрят на наших детей, как на вербовочный материал. На информационно-психологические операции тратятся огромные деньги. Государство, безусловно, многое делает в противостоянии таким планам. Но главное — это семья, гражданская позиция родителей, на которых лежит прямая обязанность уберечь молодежь от вовлечения в противоправную деятельность», - также сказал Сергеенко.

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