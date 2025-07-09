Генассамблея ООН одобрила резолюцию о резком осуждении политики талибов в Афганистане

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций большинством голосов одобрила резолюцию о ситуации в Афганистане, содержащую резкую критику в адрес управляющего этим государством радикального движения «Талибан». Соответствующее голосование прошло 7 июля.

По данным СМИ, документ, осуждающий талибов, поддержали 116 стран, против проголосовали лишь два члена Генассамблеи, включая США. Отмечается, что многие государства, обладающие влиянием в азиатском регионе, воздержались. В частности, подобную позицию заняли Россия, Китай, Индия и Иран. Таким образом ключевые игроки проявили «геополитическую осторожность».

Резолюцию представили Германия, Ирландия и Швеция. В ней присутствуют выводы из директив Совета Безопасности ООН, Генерального секретаря организации, а также оценки спецдокладчика ООН по Афганистану. По сути, авторы документа резко осуждают политику талибов, ограничивающих доступ к образованию для девочек, работу неправительственных структур, свободу передвижения женщин и прочее. Такие действия властей характеризуются, как «жестокие, широко распространенные и систематические».

В этой связи ООН требует от «Талибана» отменить политику притеснения женщин, так как их активное участие в общественной жизни имеет важное значение для мира, развития и стабильности в стране.

К слову, в резолюции содержится призыв к международным финансовым донорам оперативно и беспрепятственно оказывать помощь Афганистану, поскольку миллионы граждан, особенно женщины и дети, находятся в крайней нужде.

Также эксперты осуждают цензуру и насилие со стороны талибов в отношении работников СМИ и правозащитников, призывая Кабул соблюдать гарантии свободы слова и доступа к информации. Вместе с тем в ООН потребовали от радикального движения наказать людей, причастных к незаконным задержаниям и внесудебным казням, а также обеспечить безопасность международных гуманитарных служб и дипломатов.

Кроме того, документ содержит призыв к афганским властям принять всеобъемлющий план по защите гражданского населения и общин нацменьшинств.

Генассамблея выразила обеспокоенность присутствием в стране ряда террористических группировок, например, «Исламского государства», «Аль-Каиды» и прочих экстремистов.

Авторы резолюции обращают внимание и на рост производства метамфетамина и опиума. В данном случае указано установить жесткий запрет на выращивание культур, содержащих наркотические вещества, и изменить стратегию развития сельского хозяйства в аграрных провинциях.

Как подчеркивается в документе, устойчивое будущее Афганистана зависит от формирования инклюзивного правительства, способного представлять все общественные группы. Поэтому в ООН призывают талибов возобновить внутригосударственный диалог и расширить участие в управлении страной для представителей других политических сил и отдельных граждан, не относящихся к радикальному движению.