Генпрокурор РБ: Ядром протестов в 2020 году были белорусы-неонацисты

Ядром протеста в Беларуси в 2020 году выступили прошедшие подготовку в лагерях на территории Балтийских стран и Украины белорусы-неонацисты

Такой нарратив выдал 24 мая генпрокурор Беларуси Андрей Швед на встрече с преподавателями и студентами Академии управления при президенте.

«Анализ материалов уголовных дел показал, что боевым ядром тех, кто вышел на улицу и начал совершать насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, оказались неонацисты. Крайне неприятным открытием был тот факт, что основная часть этих неонацистов – это белорусы. Картина выглядела следующим образом: как минимум 10 лет значительная часть молодых парней и девушек не только были носителям нацистской идеологии, но и прошли обучение в лагерях на территории Прибалтики и Украины», - заявил Швед.

«Нацизм, который был в годы войны, и тот, который имеем сейчас в 21 веке, – это в принципе одно и то же. Формы, методы, идеология, цели – все одно и то же. Вот какое истинное лицо тех, кто пошел свергать законную власть в 2020 году», - добавил генпрокурор.

«В 1940 году по приказу Гитлера была создана книга, куда были включены списки руководящего состава партийных работников, советских военачальников, которые подлежали безусловному уничтожению в первые дни оккупации. Чем она отличается от Черной книги Беларуси?», - задался он и таким вопросом.