В Беларуси утверждена Концепция правовой политики ради «сильного президента»

В Беларуси родилась Концепция правовой политики, которая в современных условиях должна «не просто регулировать общественные отношения, но и предупреждать возможные вызовы и угрозы».

«Структурированный в пяти главах документ, определяющий стратегию развития всей правовой системы страны», утвержден указом №196 от 28 июня 2023 года.

«В соответствии с концепцией правовая работа будет строиться по формуле "сильный президент, влиятельный парламент, инициативное правительство при связующей роли ВНС», - говорится в официальном комментарии к документу.

"Сегодня Республика Беларусь - это государство, построенное на прочном фундаменте общечеловеческих ценностей, стремящееся к мирному сосуществованию, конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству с другими государствами и регионами, что находит отражение в национальном праве", - говорится в Концепции.

Закрепляются идеологические императивы: «Государственный суверенитет и территориальная целостность являются ключевыми. На их основе реализуются остальные - национальная безопасность, народовластие, социальная справедливость и иные. Будет защищен конституционный строй - будут защищены интересы граждан».

Согласно концепции, предполагается законодательно усилить защиту информационного суверенитета страны, разрабатывать наднациональные стандарты и правила в области информационной безопасности с акцентом на продвижение национальных правовых интересов.

Кроме того, предполагается реализовывать принцип социальной ответственности бизнеса перед государством, обществом и гражданами.

Одновременно, власти, то есть концепция или vice versa, обещают «сместить акценты правового регулирования от покровительства государства к установлению партнерских отношений между государством, обществом и гражданами».

Концепция ставит своей целью «сохранение и приумножение лучших качеств белорусского народа" - толерантность, созидательность, непринятие агрессии и давления извне (изнутри можно – ред.).