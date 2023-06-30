Парламент РБ принял поправки, позволяющие судить мертвых нацистов

Верхняя палата парламента РБ приняла поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РБ, позволяющие судить умерших нацистов.

Поправки подготовлены Генпрокуратурой РБ «в целях принятия дополнительных меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа» в годы Второй мировой войны, «установлению лиц, причастных к его совершению, и их уголовному преследованию, направлен на обеспечение неотвратимости ответственности за совершение преступлений против мира, безопасности человечества и военные преступления».

Поправки регламентируют порядок производства в отношении умерших лиц вне зависимости от согласия их близких родственников.

Спикер верхней палаты Наталья Кочанова лично поблагодарила генпрокурора Шведа.

«Хотела бы выразить искренние слова признательности и благодарности лично Вам, Андрей Иванович, и всем работникам прокуратуры за работу, которую вы проводите по восстановлению правды в отношении белорусского народа. Мы низко кланяемся вам…», - заявила Кочанова.