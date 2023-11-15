Идеологический профилакторий построят на укреплении Брестской крепости

Белорусские власти построят идеологический профилакторий для молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости, а сам объект объявлен Всебелорусской молодежной стройкой, следует из указа №257 от 9 августа 2023 года.

«Присвоить объектам строительства образовательно-оздоровительного учреждения «Республиканский центр патриотического воспитания молодежи» на базе Кобринского укрепления Брестской крепости (далее – Республиканский центр патриотического воспитания) статус Всебелорусской молодежной стройки», - говорится в документе.

Указ подписан «в целях повышения социальной активности и содействия трудовому воспитанию молодых граждан, формирования у них чувства сопричастности к истории страны, ее историко-культурному и духовному наследию».

Областным властям поручено «обеспечивать привлечение в порядке, установленном законодательством о труде, лиц в возрасте от 14 до 31 года, изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность, … в составе студенческих отрядов».

Брестскому облисполкому совместно с БРСМ поручено «создать условия для размещения, питания, транспортного обеспечения участников студенческих отрядов».