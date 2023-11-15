Последнее обновление: 15.11.2023 09:41

Идеологический профилакторий построят на укреплении Брестской крепости

Белорусские власти построят идеологический профилакторий для молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости, а сам объект объявлен Всебелорусской молодежной стройкой, следует из указа №257 от 9 августа 2023 года.

«Присвоить объектам строительства образовательно-оздоровительного учреждения «Республиканский центр патриотического воспитания молодежи» на базе Кобринского укрепления Брестской крепости (далее – Республиканский центр патриотического воспитания) статус Всебелорусской молодежной стройки», - говорится в документе.

Указ подписан «в целях повышения социальной активности и содействия трудовому воспитанию молодых граждан, формирования у них чувства сопричастности к истории страны, ее историко-культурному и духовному наследию».

Областным властям поручено «обеспечивать привлечение в порядке, установленном законодательством о труде, лиц в возрасте от 14 до 31 года, изъявивших желание осуществлять трудовую деятельность, … в составе студенческих отрядов».

Брестскому облисполкому совместно с БРСМ поручено «создать условия для размещения, питания, транспортного обеспечения участников студенческих отрядов».

Далее по теме
Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023>
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование