Последнее обновление: 11.10.2023 14:23

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн. Об этом он заявил, открывая 16-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Остин заявил, что ожидает, что на встрече ряд стран объявят о новых пакетах помощи для Украины.

"Я горд объявить, что США предоставляют пакет помощи по безопасности для Украины стоимостью $200 млн", – сказал Остин.

По его словам, пакет включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские и ракетные боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое оружие, оборудование для противодействия российским дронам.

"Это увеличивает общие американские обязательства до $43,9 млрд с начала путинской войны", – сказал Остин.

Уже сообщалось, что этот пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете. Они позволяют отправлять Киеву оружие и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные, чтобы предотвратить шатдаун.

Ранее в Пентагоне заявили, что Конгресс США должен утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы США могли одновременно оказывать необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Западная пресса в выходные сообщала, что у Байдена хотят одобрить через Конгресс до $100 млрд для Украины.

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