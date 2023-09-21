Украина получила $1,25 млрд гранта от США

В государственный бюджет 21 сентября поступило $1,25 млрд грантовых средств от США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Привлеченные средства направляются на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат; выплат сотрудникам ГСЧС; оплаты труда медработников, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогических работников.

Как пояснили в Минфине, средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine).

Его целью является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

В 2023 году Украина получила $9,7 млрд прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

С начала войны в бюджет Украины уже поступило $21,7 млрд от Соединенных Штатов.

"Финансовая помощь от США предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет", - отметил министр финансов Сергей Марченко.