Politico пишет о конфиденциальной версии плана США по помощи Украине

Американское издание Politico получило конфиденциальную версию долгосрочного плана США по поддержке Украины, и исходя из этой версии, чиновники администрации президента США Джо Байдена "гораздо больше обеспокоены коррупцией в Украине, чем публично признают".

Журналисты отметили, что в "деликатной, но несекретной" версии долгосрочного плана США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Украине искоренить коррупцию и реформировать ряд украинских секторов. В этом плане подчеркивается, что коррупция может привести к тому, что Запад откажется от помощи Украине в противостоянии агрессии РФ, и что Киев не может откладывать борьбу с коррупцией.

В конфиденциальной версии документа, как отмечают журналисты, есть предостережение, что коррупция среди чиновников "может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени".

По данным СМИ, конфиденциальная версия документа примерно в три раза длиннее публичной и содержит гораздо больше подробностей о целях США в Украине: от приватизации банков до помощи большему количеству школ в преподавании английского языка и поощрения ВСУ к принятию протоколов НАТО. Многие цели направлены на борьбу с коррупцией, пишут журналисты.

"Администрация [Байдена] хочет оказать давление на Украину, чтобы она прекратила взяточничество, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары США. Но если слишком громко говорить об этом вопросе, это может придать смелости противникам американской помощи Украине, многие из которых являются законодателями-республиканцами, которые пытаются заблокировать такую ​​помощь. Любое ощущение ослабления американской поддержки Киева также может заставить больше европейских стран дважды подумать о своей роли", – пишет издание.

В полученном СМИ документе говорится, что выполнение американских целей в отношении Украины включает в себя выполнение обещаний США предоставить оборудование и обучение, чтобы помочь ВСУ отражать атаки Кремля.

В конфиденциальной версии также описываются такие цели США как помощь в реформировании элементов аппарата нацбезопасности Украины, чтобы обеспечить "децентрализованный подход к выполнению задач" и уменьшить "возможности для коррупции".

Также конфиденциальная часть призывает финансовую систему Украины "увеличить кредитование для стимулирования расширения бизнеса" и снизить роль государства в банковском секторе.

Одной из ожидаемых реформ, перечисленных в конфиденциальной версии, является то, что Минобороны Украины "сформирует профессиональный корпус младшего офицерского и сержантского состава, соответствующий стандартной доктрине и принципам НАТО".

Даже формат и содержание украинских оборонных документов должны "отражать терминологию НАТО", говорится в конфиденциальном разделе стратегии.

США также хотят, чтобы Украина производила собственную военную технику, создавая "отечественную оборонную промышленность, способную поддерживать основные потребности", а также среду, которая стимулирует стартапы в области оборонных информационных технологий, говорится в одном из конфиденциальных разделов.

Американский чиновник, знакомый с политикой в ​​отношении Украины, сказал, что "когда дело доходит до украинцев, за кулисами происходят честные разговоры" о проблеме коррупции.

Еще один американский чиновник, знакомый с дискуссиями, подтвердил журналистам сообщения, что администрация Байдена ведет переговоры с украинскими лидерами о потенциальных условиях для будущей экономической помощи. Речь идет о реформах по борьбе с коррупцией и о "превращении Украины в более привлекательное место для частных инвестиций".

Такие условия не рассматриваются для военной помощи, сказал чиновник.