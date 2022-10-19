В США работают над выделением Украине $4,5 млрд долларов

Правительство США работает над выделением Украине $4,5 млрд долларов экономической помощи, принятой законом в конце сентября. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен во время онлайн-встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

"Соединенные Штаты работают в ускоренном темпе над выделением 4,5 млрд долл. недавно утвержденной бюджетной поддержки", – отметила Еллен, которую цитирует пресс-служба Минфина США.

В Минфине США подчеркнули, что с учетом этой суммы общая экономическая помощь США в Украине увеличится до $13 млрд. Все эти средства направлялись в виде грантов.

Джанет Еллен признала масштабные финансовые потребности Украины в следующем году по обеспечению критически важных государственных услуг, а также возобновлению первоочередной инфраструктуры.

Она отметила необходимость комплексной координации среди международных партнеров, чтобы помочь Украине начать восстановление и восстановление.