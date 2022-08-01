Полиция Киева: Военные РФ принудительно вывозили мирных жителей Киевщины в Беларусь

Российские захватчики во время оккупации Киевской области похищали и принудительно вывозили гражданских жителей на территорию Беларуси.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНИАН.

"Во время расследования уголовных производств, связанных с военными преступлениями, мы установили, что очень много людей вывозили на территорию Беларуси принудительно, создав там очень тяжелые условия жизни. Очень много людей сейчас содержится на территории Беларуси и РФ. У нас есть соответствующие свидетели и допросы, поэтому мы надеемся, что эти люди по возможности выйдут на связь и сообщат о себе", - сказал Небытов.

По его словам, до сих пор продолжаются поиски людей, которые исчезли во время боевых действий. Они могут быть живыми и находиться в плену.

"На сегодняшний день нами не найдены тела около 300 человек, которые где-то исчезли во время боевых действий в Киевской области. Еще 216 тел остаются неопознанными, но проведена соответствующая процедура по отбору ДНК, и, я надеюсь, что благодаря сотрудничеству с родственниками мы большинство лиц установим", - сказал начальник ГУ Нацполиции.

Он отметил, что в области продолжают находить тела замученных российскими оккупантами мирных жителей.

"На сегодняшний день мы уже, к сожалению, имеем тела 1348 гражданских людей, погибших в результате агрессии РФ. К сожалению, это не единичные случаи, когда на позициях, где располагались войска РФ, мы находим могилы, в том числе братские могилы, где были массовые захоронения людей, и все они со следами пыток", - отметил Небытов.

Он рассказал подробности относительно последнего обнаруженного массового захоронения, где были найдены тела гражданских людей, которые не имели никакого отношения ни к терробороне, ни к каким-либо любым военным подразделениям.

"Были найдены тела семи мужчин. Все они были убиты выстрелами в голову, но перед тем им стреляли в колени, в одно или в оба. У одного были связаны руки. Это говорит о том, что армия РФ издевалась и пытала наших людей, пытаясь получить от них какую-либо информацию", - добавил Небытов.