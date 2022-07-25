Последнее обновление: 25.07.2022 17:07

Имущество белорусского предприятия на $3 млн арестовано в Украине

Суд г.Харькова наложил арест на имущество и корпоративные права белорусского предприятия на сумму более 112 млн. грн.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В рамках уголовного производства, расследуемого по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции установили предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин Беларуси.

Основной вид деятельности данного предприятия – изготовление измерительных приборов, инструментов для исследования и навигации.

С целью предотвращения отчуждения имущества и проведения любых других операций Киевский районный суд города Харькова наложил арест на белорусскую долю корпоративных прав предприятия и недвижимость площадью более 20 000 кв. стоимостью свыше 82 млн. грн., которые уже переданы в агентство поиска и управления активами. Также наложен арест на изъятое в ходе обыска имущество на общую сумму более 30 млн. грн.

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