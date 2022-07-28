В Украине арестовали имущество компаний РФ и Беларуси почти на 40 млрд. гривен

С начала полномасштабного вторжения РФ суды в Украине арестовали активы российских и белорусских компаний на 39,5 млрд. гривен.

«За пять месяцев полномасштабного вторжения российской федерации в Украину, по материалам Департамента стратегических расследований и его структурных подразделений, суды арестовали активов российских и белорусских компаний на десятки миллиардов гривень, которые отныне будут работать исключительно на экономику и восстановление нашего государства», - говорится в сообщении Департамента стратегических расследований Национальной полиции, передает Укринформ.

Также сообщается, что Департамент с начала войны направил в суд обвинительные акты в отношении 270 лиц в 67 уголовных производствах относительно пророссийского бизнеса. По информации полиции, всего по направлению работы было объявлено 407 подозрений в 216 уголовных производствах и проведено более тысячи обысков.

В частности, правоохранители изъяли транспортные средства на сумму 1,3 млрд грн, которые ныне служат Вооруженным силам Украины.

«Буровые установки, авиакомпания, ценные бумаги банка, авиадвигатели, вагоны и тысячи тонн топлива – это не полный перечень арестованных судом, по материалам Департамента, активов на территории Украины, конечными бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора. Общая сумма арестованного составляет почти 39,5 млрд грн», - подчеркивается в сообщении.