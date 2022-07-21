Беларусов агитируют вступать в частные военные компании РФ – Генштаб ВСУ

В Беларуси граждан призывают вступать в частные военные компании Российской Федерации, утверждает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"В течение июля текущего года, на территории Республики Беларусь, продолжается кампания по агитации граждан этой страны к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями", - говорится в сообщении Генштаба в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в этих мероприятиях принимают активное участие военные комиссариаты Вооруженных сил Беларуси, передает УНИАН.