Генштаб ВСУ: Белорусские спецназовцы проходят проверку боевой готовности

В частях сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси отмечено проведение проверки боевой готовности, . сообщает Генштаб ВС Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка беларуско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях", - также говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Беларусь разворачивает комплексы радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной.

Власти Ровенской области готовят план эвакуации населения на случай, если Россия снова попытается осуществить вторжение в Украину с территории Беларуси.