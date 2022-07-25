Украина сообщила о вторжении в воздушное пространство беспилотников из Беларуси

Два беспилотника со стороны Беларуси вторглись в воздушное пространство Украины и были сбиты силами ПВО Украины, сообщило командование «Запад» ВСУ Украины.

«25 июля на северо-западном направлении были обнаружены два вражеских БПЛА, пересекших воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и осуществлявших воздушную разведку объектов в Волынской области», - говорится в сообщении.

«На перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны. Два вражеских БПЛА были уничтожены», - отмечается в сообщении.

Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом, в результате чего погиб один человек.