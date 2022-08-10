Последнее обновление: 10.08.2022 09:27

Жителей Волынской области предупреждают о минах в лесах на границе с Беларусью

Командование 100 отдельной бригады ТРО Украины призывает граждан, проживающих в приграничных с Беларусью населенных пунктах Волынской области быть осторожными при посещении лесных массивов, выезде на обочину дорог.

"Соответствующими подразделениями нашей бригады был осуществлен комплекс инженерных заграждений, включая минные в связи с угрозой вторжения с территории РБ. Места таких заграждений маркированы указателями "Опасно мины!". Командование бригады просит граждан быть осторожными и соблюдать меры безопасности!", – говорится в сообщении, передает УНН.

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