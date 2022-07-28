С территории Беларуси нанесен ракетный удар по Черниговской области Украины

По случаю Дня украинской государственности Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине, в том числе и с территории Беларуси.

"С 5:20 до 6:30 час. 28 июля 2022 года из беларуских источников поступала информация о запуске более 20 ракет с территории Беларуси. Сейчас известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны", - говорится в сообщении оперативного командования "Север" ВС Украины, сообщает УНИАН.

"Сегодня мы все проснулись очень рано и это было очень тревожным, были слышны взрывы, приходы. На сегодня более 10 "прилетов" по территории Черниговской области. Сейчас не буду говорить где, из соображений безопасности. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, это сейчас не могу комментировать. Таким образом враг поздравляет нас с Днем украинской государственности. Мы люди благодарные и обязательно врагу за это отблагодарим", - сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Кроме Черниговщины, Россия выпустила ракеты по пригороду Киева, а также Харькову и Николаеву.

"Сейчас в эти минуты поступает много вопросов по ситуации на границе. В частности интересует, не началась ли вторая фаза наземной операции врагов. По состоянию на 7:12 на границе ситуация контролируемая. У нас есть обстрелы приграничья. Они такие же, как были последние несколько месяцев. Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на государственной границе", - также сообщил Чаус.

Он призвал жителей области не пренебрегать запретом относительно посещения лесов.

"Дополнительно хочу обратиться к жителям Черниговской области о запрете посещения лесов. Я вас очень прошу, уважаемые черниговцы, особенно это касается северных наших громад, не пренебрегать этим запретом. Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает повторно идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса", - подчеркнул он.