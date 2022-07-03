В мире число заражений коронавирусом превысило 554,12 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 554124435 (+383426 сутки) по данным Worldometer на 10:02 3 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6360956 (+735) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18873972 (-56780) человека, из них 37000 (+53) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 528889507 (+439471) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 89522328 (+15245) случаями заражения, Индия – 43502429 (+13910), Бразилия – 32476920 (+42720), Франция – 31208925 (-) и Германия – 28392629 (-). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Италия – 84700, Бразилия – 42720, Тайвань – 34818, Австралия – 32689, Мексика – 24087. Беларусь (-) – на 113 (+22) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1043308, Бразилия – 671938, Индия – 525199, Россия – 381216 и Мексика – 325747. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 174, Тайвань – 96, Италия – 59, Австралия – 54, Россия – 51. Беларусь – на 89 (+7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.