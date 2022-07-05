В мире число заражений коронавирусом превысило 555,28 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 555283715 (+864598 сутки) по данным Worldometer на 8:13 5 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6362508 (+1034) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18901796 (+191278) человек, из них 38496 (+248) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 530019411 (+672286) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 89567321 (+13317) случаями заражения, Индия – 43532788 (+14224), Бразилия – 32536302 (+33833), Франция – 31452173 (+24418) и Германия – 28542484 (+147489). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 147489, Италия – 36282, Бразилия – 33833, Австралия – 29661, Франция – 24418. Беларусь (-) – на 132 (-21) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1043372, Бразилия – 672101, Индия – 525242, Россия – 381306 и Мексика – 325788. Беларусь – на 78 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Германия – 102, Франция – 97, Бразилия – 84, Тайвань – 69, Италия – 59. Беларусь – на 93 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.