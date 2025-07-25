Последнее обновление: 25.07.2025 14:16

РФ перемещает системы РЭБ ближе к границам НАТО

Россия усилила свои системы радиоэлектронной борьбы вблизи эстонских границ. Об этом на пресс-конференции в Таллинне сказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро

По данным эстонских властей, российская армия доставила дополнительное оборудование для глушения радиосигналов в район Кингисеппа, города, расположенного примерно в 20 километрах от эстонской границы, пишет Bloomberg.

Такое оборудование использовалось на поле боя в Украине для нарушения навигационных сигналов беспилотных летательных аппаратов.

Однако средства РЭБ также вызывают серьезные помехи для работы системы глобального позиционирования (GPS), которая используется коммерческими самолетами и кораблями.

Ранее в Эстонии предупредили об усилении GPS-помех в районе Нарвы и побережья Нарвского залива.



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