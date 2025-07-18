Золото подешевело на фоне оценки инвесторами действий ФРС США

Стоимость золота в пятницу утром снизилась на фоне оценки инвесторами дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике. Это следует из биржевых данных.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $2,88 относительно предыдущего закрытия, или на 0,09%, до $3 342,42 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,42% до $38,463 за унцию.

Внимание трейдеров сосредоточено вокруг монетарной политики Федрезерва, которая влияет на стоимость доллара. Золото чувствительно к стоимости американской валюты.