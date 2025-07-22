Генсек ООН призвал страны представить новые климатические планы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны представить новые климатические планы и отказаться от ископаемого топлива. Об этом он заявил в ходе специального обращения.

Генсекретарь ООН подчеркнул, что принцип общих, но дифференцированных обязательств должен применяться ко всем странам. По его словам, в преддверии климатической конференции COP30, которая пройдет в ноябре в Бразилии, государства должны представить новые национально определяемые вклады (NDCs).

"Я приглашаю лидеров представить свои обновленные планы на мероприятии, которое мы проведем в сентябре в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи", - отметил Гутерриш.

Он считает, что планы должны охватывать все выбросы во всех секторах экономики, соответствовать цели удержания глобального потепления в пределах 1,5°C, а также объединять приоритеты в области энергетики, климата и устойчивого развития в единую стратегию.

Кроме того, они должны обеспечить выполнение глобальных обязательств: удвоение энергоэффективности, утроение мощностей ВИЭ к 2030 году и ускорение отказа от ископаемого топлива. Планы должны опираться на долгосрочные дорожные карты по переходу к энергетическим системам с нулевыми выбросами.

Они должны быть подкреплены политиками, которые демонстрируют, что чистая энергетика - это не только неизбежное, но и выгодное направление для инвестиций.

"Речь идет о четком регулировании, создании проектного портфеля, развитии государственно-частного партнерства, привлечении капитала и инноваций, введении осмысленной цены на углерод, а также полном прекращении субсидий и государственной поддержки ископаемой энергетики - как было обещано", - добавил он.