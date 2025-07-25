Цена на золото снизилась на фоне ожиданий снижения учетной ставки ФРС США

Стоимость золота снизилась, при этом нисходящая динамика сдерживается ожиданиями по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $13,28 относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, до $3 360,22 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро поднялся в цене на 0,04% до $39,24 за унцию.

Участники рынка ожидают сведений относительно дальнейшей политики Федрезерва США. Решения о величине учетной ставки могут оказать влияние на направление курса доллара, что, в свою очередь, может отразиться на спросе на золото.