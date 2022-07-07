В мире число заражений коронавирусом превысило 557,70 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 557705836 (+1216372 сутки) по данным Worldometer на 6:50 7 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6367061 (+2495) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 19817286 (+522867) человек, из них 37541 (-1213) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 531521489 (+691010) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 89930463 (+91132) случаями заражения, Индия – 43568884 (+21075), Бразилия – 32687680 (+76850), Франция – 31813342 (+154615) и Германия – 28808614 (+135402). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 154615, Германия – 135402, Италия – 107786, США – 91132, Бразилия – 76850. Беларусь (-) – на 137 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1044557, Бразилия – 672829, Индия – 525270, Россия – 381398 и Мексика – 325868. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 335, США – 316, Германия – 108, Тайвань – 95, Мексика – 75. Беларусь – на 95 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.