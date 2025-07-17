На мировых биржах цены на какао-бобы за три дня упали на 10%

Биржевые цены на какао-бобы в четверг опустились третью торговую сессию подряд, вновь достигнув минимальной отметки с ноября 2024 года. Это следует из данных ICE Futures.

Стоимость сентябрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снизилась на 2,91% до $7 417 за тонну.

Ранее в ходе торгов котировки опускались минимально до $7375 за тонну, что стало минимальным значением с 12 ноября 2024 года.

Цены на какао-бобы снижаются третий торговый день подряд, за этот период котировки суммарно уменьшились примерно на 10%. С начала года стоимость упала почти на 35% с примерно $11,5 тыс. на конец 2024 года.

Абсолютный максимум стоимости какао-бобов был достигнут 18 декабря 2024 года и составлял $12 646 за тонну.