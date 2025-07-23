Иран согласился принять техническую миссию МАГАТЭ

Иран согласился принять техническую миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие недели для обсуждения нового формата взаимодействия между Тегераном и ядерным надзорным органом ООН. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади во время визита в Нью-Йорк.

"Делегация прибудет в Иран для обсуждения этого формата, а не для посещения (ядерных) объектов," - уточнил он, отвечая на вопросы журналистов.

Гарибабади также сообщил, что Иран намерен сам заниматься обогащением урана для удовлетворения собственных потребностей, считая, что не может полагаться в этом на других, передает Reuters.

"Когда дело касается обогащения, Иран будет обогащать уран в соответствии со своими потребностями. Вот что я могу сказать. Мы должны быть в состоянии делать все то, что нам необходимо... У нас в этом плане имеется очень печальный опыт. Мы не можем полагаться на стороннего исполнителя," - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли Тегеран ввести в качестве жеста доброй воли, к примеру, мораторий на обогащение урана.