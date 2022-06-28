В мире число заражений коронавирусом превысило 549,84 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 549848001 (+788114 сутки) по данным Worldometer на 8:12 28 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6352239 (+1224) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 17814188 (-775072) человек, из них 36559 (+218) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 525681574 (+1561962) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 88910140 (+52403) случаями заражения, Индия – 43420608 (+13562), Бразилия – 32136916 (+58278), Франция – 30678541 (+17601) и Германия – 27914240 (+142329). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 142329, Бразилия – 58278, США – 52403, Тайвань – 28580, Италия – 24747. Беларусь (-) – на 129 (-19) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1041027, Бразилия – 670606, Индия – 525047, Россия – 380943 и Мексика – 325580. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 147, Германия – 113, Тайвань – 91, США – 80, Италия – 63. Беларусь – на 88 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.