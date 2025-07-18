Капитализация рынка криптовалют впервые преодолела рубеж в $4 трлн

На фоне роста биткоина к новым максимумам и оживления сегмента альткоинов совокупная рыночная стоимость цифровых активов впервые превысила отметку в $4 трлн.

Текущий показатель составляет $4,03 трлн; совокупный объем торгов за последние сутки достиг $277,4 млрд, согласно CoinGecko.

Индекс доминирования биткоина составляет 59,5% — показатель в последнее время несколько снизился, в частности, на фоне роста Ethereum.

«Преодоление рубежа в $4 трлн — не просто символ, а признак структурной переоценки криптовалют в глобальной финансовой системе», - заявил инвестиционный директор Kronos Research Винсент Лю.

Он отметил, что рост цены первой криптовалюты, устойчивые притоки в ETF и постепенное устранение регуляторной неопределенности способствовали возвращению крупного капитала в отрасль.

За последние сутки цифровое золото подорожало на 1,6%, вернувшись к ценовым значениям выше $120 тыс. Однако «голубые фишки» среди альткоинов продемонстрировали более убедительный рост за 24 часа — от 5% (BNB) до 14,8% (Dogecoin).

«Альткоины показали уверенный рост — трейдеры переводят капитал из биткоина в активы с более высокой бетой. Подобный паттерн характерен для ралли завершающей фазы цикла. Однако в этот раз его поддерживают технологические улучшения и фундаментальные показатели», — заявила аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас.

Она отметила более высокий уровень зрелости экосистемы в текущем цикле. По словам Лукас, рост поддерживается развитием институциональной инфраструктуры, регулируемых продуктов и расширением корпоративного участия.

«Биткоин начал появляться на балансах, ETF выступают легитимным каналом входа, а стейблкоины развиваются как параллельная платежная система», - пояснила эксперт.

По ее мнению, следующий «технический уровень сопротивления» находится вблизи отметки $4,5 трлн. При этом сохраняются риски снижения капитализации в случае замедления притока капитала в биржевые фонды или ухудшения макроэкономической ситуации.

Инвестиционный директор Kronos Лю отметил, что достижение рубежа в $4 трлн делает рынок цифровых активов «более сложным». По его словам, с ростом ликвидности и фрагментацией потоков между сетями и платформами «возрастает роль инфраструктуры и качества исполнения». Поддержание роста потребует не только импульса, но и «устойчивости систем с адаптивными механизмами управления рисками».

Напомним, аналитики Glassnode предупредили о вхождении биткоина в «зону перегрева».