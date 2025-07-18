Румыния планирует открыть совместное с Украиной производство дронов

Министерство обороны Румынии планирует договориться с Украиной о совместном производстве беспилотников, которые затем планируют продавать и другим европейским странам. Об этом сообщает телеканал Digi24.

Согласно информации, Румыния оплатит детали беспилотников, разработанные украинскими специалистами на основе боевого опыта последних лет.

Следующим этапом станет инвестирование в завод в Румынии, вероятно в Брашове, где румыны и украинцы вместе будут производить беспилотники.

Большая часть произведенной техники поступит в румынскую армию, а остальное планируют продавать другим странам Европы. Аналогичные проекты Украина уже подписала с Данией и Норвегией.

Министр национальной обороны Румынии в ближайшее время встретится со своим украинским коллегой и другими официальными лицами для обсуждения деталей соглашения.

В издании отмечают, что главной сложностью в реализации проекта является недостаток финансирования в Румынии, поэтому начало производства отложено, вероятно, на 2026 год, когда будет принят новый военный бюджет.