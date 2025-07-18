Последнее обновление: 18.07.2025 14:34

Армия Израиля ликвидировала трех полевых командиров ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в ходе боев в секторе Газа трех полевых командиров радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля ликвидировала заместителя командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС Ияда Насера. Вместе с ним были убиты командир центральной роты батальона "Джабалия" Хасан Махмуд Маръи и заместитель командира роты батальона "Бейт-Ханун" движения ХАМАС Мухаммед Заки Хамад", - говорится в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, все трое ликвидированных радикалов "участвовали в нападении на территорию Израиля и жестокой резне, устроенной ХАМАС 7 октября 2023 года".

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