В мире число заражений коронавирусом превысило 553,74 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 553741009 (+991875 сутки) по данным Worldometer на 9:38 2 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6360221 (+2134) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18930752 (+417318) человека, из них 36947 (+135) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 528450036 (+572423) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 89507083 (+102788) случаями заражения, Индия – 43488519 (+17237), Бразилия – 32434200 (+75749), Франция – 31208925 (+125066) и Германия – 28392629 (+98669). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 125066, США – 102788, Германия – 98669, Италия – 86334, Бразилия – 75749. Беларусь (-) – на 135 (-4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1043281, Бразилия – 671764, Индия – 525168, Россия – 381165 и Мексика – 325716. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 298, США – 283, Тайвань – 121, Германия – 103, Великобритания – 87. Беларусь – на 96 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.