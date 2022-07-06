В мире число заражений коронавирусом превысило 556,48 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 556489464 (+1205749 сутки) по данным Worldometer на 8:20 6 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6364566 (+2058) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 19294419 (+392623) человек, из них 38754 (+258) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 530830479 (+811068) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 89731799 (+45685) случаями заражения, Индия – 43547809 (+15021), Бразилия – 32610830 (+74528), Франция – 31658727 (+206554) и Германия – 28673212 (+130728). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 206554, Италия – 132274, Германия – 130728, Бразилия – 74528, США – 45685. Беларусь (-) – на 131 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1043879, Бразилия – 672494, Индия – 525270, Россия – 381354 и Мексика – 325793. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 393, США – 144, Германия – 122, Тайвань – 103, Италия – 94. Беларусь – на 94 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.