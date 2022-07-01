В мире число заражений коронавирусом превысило 552,74 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 552749134 (+874608 сутки) по данным Worldometer на 8:00 1 июля 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6358087 (+1659) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18513434 (+378321) человека, из них 36812 (-65) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 527877613 (+494628) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 89360080 (+85976) случаями заражения, Индия – 43471282 (+19118), Бразилия – 32358451 (+75106), Франция – 31083859 (+133346) и Германия – 28293960 (+113099). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 133346, Германия – 113099, США – 85976, Италия – 83274, Бразилия – 75106. Беларусь (-) – на 131 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1042678, Бразилия – 671466, Индия – 525139, Россия – 381112 и Мексика – 325669. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 272, США – 228, Тайвань – 118, Канада – 106, Великобритания – 85. Беларусь – на 99 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.