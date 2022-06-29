В мире число заражений коронавирусом превысило 550,86 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 550861342 (+1013341 сутки) по данным Worldometer на 9:22 29 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6354111 (+1872) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18039879 (+225691) человек, из них 36680 (+121) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 526467352 (+785778) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 89030727 (+78448) случаями заражения, Индия – 43436433 (+15825), Бразилия – 32207082 (+70166), Франция – 30825789 (+147248) и Германия – 28048190 (+133950). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Франция – 147248, Германия – 133950, Италия – 83555, США – 78448, Бразилия – 70166. Беларусь (-) – на 130 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1041354, Бразилия – 670900, Индия – 525077, Россия – 381002 и Мексика – 325596. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 294, США – 268, Германия – 175, Великобритания – 117, Тайвань – 103. Беларусь – на 95 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.