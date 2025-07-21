Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник повышаются после снижения по итогам прошлой недели.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на переговоры США с их торговыми партнерами в связи с объявленным ранее президентом Дональдом Трампом планом ввести пошлины для некоторых стран с 1 августа.

Сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 до $69,38 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,24 до $69,28 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,12 до $66,17 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,18 до $66,05 за баррель.

На прошлой неделе как Brent, так и WTI, подешевели на 1,5%.