В мире число заражений коронавирусом превысило 549,05 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 549059887 (+300082 сутки) по данным Worldometer на 9:14 27 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6351015 (+526) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18589260 (-125415) человек, из них 36341 (+61) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 524119612 (+424971) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 88794286 (+15840) случаями заражения, Индия – 43407046 (+15715), Бразилия – 32078638 (+16679), Франция – 30513713 (-) и Германия – 27771111 (-). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Италия – 48456, Тайвань – 39642, Австралия – 23648, Бразилия – 16679, Мексика – 16214. Беларусь (-) – на 110 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1040805, Бразилия – 670459, Индия – 525020, Россия – 380892 и Мексика – 325576. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 134, Россия – 55, Италия – 44, Бразилия – 41, Чили – 31. Беларусь – на 86 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.