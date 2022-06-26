В мире число заражений коронавирусом превысило 548,75 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 548759805 (+516783 сутки) по данным Worldometer на 9:57 26 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6350489 (+1033) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18714675 (+17282) человек, из них 36280 (+37) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 523694641 (+498468) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 88777558 (+43667) случаями заражения, Индия – 43391331 (+10267), Бразилия – 32061959 (+31230), Франция – 30513713 (-) и Германия – 27771111 (+89336). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 89336, Италия – 56386, США – 43667, Тайвань – 40394, Бразилия – 31230. Беларусь (-) – на 112 (+19) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1040792, Бразилия – 670418, Индия – 524999, Россия – 380837 и Мексика – 325553. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 151, Бразилия – 136, Германия – 84, США – 62, Россия – 61. Беларусь – на 89 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.