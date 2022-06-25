В мире число заражений коронавирусом превысило 548,24 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 548243022 (+750341 сутки) по данным Worldometer на 6:48 25 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6349456 (+1640) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18697393 (+385603) человека, из них 36243 (-98) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 523196173 (+363098) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 88708703 (+102916) случаями заражения, Индия – 43381064 (+16048), Бразилия – 32030729 (+66993), Франция – 30513713 (+79262) и Германия – 27681775 (+108190). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 108190, США – 102916, Франция – 79262, Бразилия – 66993, Италия – 55829. Беларусь (-) – на 131 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1040641, Бразилия – 670282, Индия – 524974, Россия – 380776 и Мексика – 325511. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 324, США – 237, Тайвань – 152, Германия – 90, Великобритания – 68. Беларусь – на 91 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.