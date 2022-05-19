Последнее обновление: 19.05.2022 12:52

Минздрав Беларуси запретил проведение ПЦР-тестов в частных медцентрах

Минздрав Беларуси с 30 мая 2022 года вводит запрет на проведение ПЦР-тестов на наличие SARS-CoV-2 (COVID-19) в частных медцентрах.

«С 30 мая 2022 года отменяется проведение всех ПЦР-исследований в лабораториях негосударственных организаций здравоохранения – ООО «Гравитадиагностик», ИООО «Синэво», ИООО «Независимая лаборатория Инвитро», ИУП «Синлаб-ЕМЛ», ООО «ЛОДЭ», Медицинский центр «Полимед» филиал ООО «Торговая сеть «ПРОДМИР» и ООО «Клиника «Мерси», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что провести ПЦР-исследование на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для выезда за рубеж с выдачей результатов на русском и английском языках можно на базе 53 лабораторий системы Минздрава.

Решение принято «в целях оптимизации лабораторных ПЦР-исследований, централизации наблюдения за пациентами на амбулаторном этапе».

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