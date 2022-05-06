Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 981838 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 6 мая 2022 года выросло до 981838 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 6966 человек.

Выздоровели 974423 (выписаны +236) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 579 человек (4,94% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13191812 (+11714) тестов на коронавирус.