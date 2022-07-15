Минздрав Беларуси ждет роста заболеваемости COVID-19 с сентября

Минздрав Беларуси ожидает рост заболеваемости ковидом в начале сентября, заявил сегодня заместителя министра здравоохранения РБ Александр Тарасенко.

Он посоветовал ревакцинироваться, заявив, что вакцины хватит на всех.

"Бустеризация проводится одной дозой", – напомнил Тарасенко.

"Вакцины и для полного курса, и для бустеризации достаточно: в наличии «Спутник V», «Спутник Лайт» и китайская вакцина «Vero Cell». Это те препараты, с которыми мы работаем с начала кампании», - утверждает чиновник.

Он также сообщил, что в Беларуси регистрируется новый вариант «Омикрона» - ВА.5.

«Штамм «Омикрон» мутирует, как мы видим в Западной Европе, Америке рост заболеваемости, несмотря на достаточное количество вакцинированных», - констатировал Тарасенко.