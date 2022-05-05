Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 981259 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 5 мая 2022 года выросло до 981259 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 6963 человек.

Выздоровели 973771 (выписаны +21) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6963 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 189 человек (6,73% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13180098 (+2807) тестов на коронавирус.