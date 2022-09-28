Минздрав Беларуси сообщил о росте заражений коронавирусом

Минздрав Беларуси сообщил о сезонном росте заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19.

«Министерство здравоохранения Республики Беларусь письмом от 21.09.2022 г. № 7-19/18131 проинформировало органы управления здравоохранением, организации здравоохранения и учреждения образования о начале периода подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «оценка заболеваемости указывает на контролируемый характер эпидемиологической ситуации».

Минздрав в мае отказался от публикации ежедневной статистики о заболеваемости COVID-19, пообещав предоставлять данные раз в месяц. Однако, с тех пор ведомство так и не предоставило данные о текущей ковидной ситуации в стране.

Впрочем о серьезности текущей ситуации говорит тот факт, что Минздрав внес изменения в порядок повышения квалификации медицинским персоналом. В частности, врачам общей практики, участковым врачам, врачам-инфекционистам, средним медработникам разрешено проходить повышение квалификации в удаленном доступе.

Для всех остальных категорий специалистов все курсы повышения квалификации проходят в обычном очном режиме.