Последнее обновление: 04.05.2022 17:09

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 981070 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 4 мая 2022 года выросло до 981070 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 6958 человек.

Выздоровели 973636 (выписаны +219) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6958 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 202 человек (4,04% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13177291 (+5000) теста на коронавирус.

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