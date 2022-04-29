Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 979909 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 апреля 2022 года выросло до 979909 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 6943 человек.

Выздоровели 972275 (выписаны +212) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6943 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 563 человека (4,74% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13147723 (+11879) теста на коронавирус.