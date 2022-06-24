Последнее обновление: 24.06.2022 16:32

Минздрав РБ утвердил свежие рекомендации оказания медпомощи больным с COVID-19

Минздрав РБ приказом № 841 от 22 июня 2022 года утвердил новые Рекомендации (временные) об организации оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19.

«Рекомендации подготовлены на основании практического опыта оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19 в части диагностики, лечения и маршрутизации пациентов, в том числе с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, зарубежных научных публикаций и материалов», - утверждает ведомство.

Приказом также утверждены алгоритмы оказания медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19.

При этом, руководители амбулаторно поликлинических организаций в период подъёма инфекции COVID-19 обеспечивают: организацию оказания медицинской помощи, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий, зонирование на чистую и контамированную зоны, организацию выездов контактных бригад,

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