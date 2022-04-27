Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 978773 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 апреля 2022 года выросло до 978773 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 6936 человек.

Выздоровели 970990 (выписаны +204) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6936 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 656 человек (5,23% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13123162 (+12535) теста на коронавирус.