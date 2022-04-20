Последнее обновление: 20.04.2022 15:05

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 975566 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 апреля 2022 года выросло до 975566 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 6 до 6914 человек.

Выздоровели 967946 (выписаны +262) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6914 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 605 человек (4,57% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13058091 (+13243) тест на коронавирус.

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